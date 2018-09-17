Премьер-министр Испании: Разговоры о моей диссертации вредят демократии

Мадрид, , 08:17 — REGNUM Премьер-министр Испании Педро Санчес не намерен давать объяснения по поводу своей докторской диссертации перед конгрессом, пишет газета ABC 17 сентября.

«Я буду говорить об образовании, здравоохранении, миграционной политике (…), но все, что связано с личными и академическими вопросами, — уже установлено, что все обвинения в мой адрес были лживыми — только затемняет качество нашей демократии», — заявил он.

Педро Санес пояснил, что дал уже достаточно объяснений по поводу своей докторской диссертации, и надеется, что его союзники в парламенте не поддадутся на этот fake news.

Как сообщало ИА REGNUM, на минувшей неделе средства массовой информации и оппозиция обвинили главу правительства Испании в использовании плагиата при написании докторской диссертации по экономике, защищенной в 2012 в году. Канцелярия премьер-министра сообщила, что текст успешно прошел две проверки на плагиат.

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