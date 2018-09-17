Курдские пешмерга вошли в спорную иракскую провинцию Ханакин

Эрбиль, Ирак, , 07:41 — REGNUM В иракский город Ханакин, являющийся объектом спора между Багдадом и Эрбилем, прибыли курдские пешмерга, сообщает 17 сентября Kurdistan.ru.

По словам представителя Демократической партии Курдистана Джафара Хавета, ввод войск вызван необходимостью обеспечения безопасности во время религиозных церемоний местного населения.

Представители местного арабского населения отмечают, что находящиеся в городе иракские вооруженные силы не способны в полной мере обеспечить безопасность региона, поэтому и пригласили своих курдских коллег.

Напомним, на территории Ирака существуют регионы, которые являются предметом спора между официальным Багдадом и курдской автономией, в частности, нефтеносная провинция Киркук, из которой курды были вытеснены шиитскими ополченцами в конце 2017 года.

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