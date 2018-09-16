Полиция и омбудсмен Петербурга разошлись в оценках числа участников митинга

Санкт-Петербург, , 18:59 — REGNUM Состоявшийся днем 16 сентября в Свердловском саду Петербурга согласованный митинг по теме пенсионной реформы прошел «без грубых нарушений общественного порядка». Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

По данным полиции, в массовой акции приняли участие около 500 человек.

В то же время, как сообщается на официальном сайте уполномоченного по правам человека в Санкт-Петербурге, представители которого посетили акцию, «по разным оценкам в публичном мероприятии приняли участие от 1500 до 2000 человек».

Напомним, изначально митинг был согласован на площади Ленина, однако там произошел прорыв трубопровода и начались ремонтные работы. Организаторам предложили перенести митинг в удаленный от центра Удельный парк. Однако те отказались и предложили противникам пенсионной реформы собраться на площади Ленина в ранее оговоренное время.

Пришедшим к 13:00 на площадь людям полицейские предложили проследовать до Свердловского сада, где также был разрешен митинг обманутых дольщиков. Это предложение было принято собравшимися, что позволило избежать нарушений общественного порядка и задержаний нарушителей.

К 15:30 мероприятие в Свердловском саду было завершено. «Часть участников, выступающих против повышения пенсионного возраста, покинули митинг до его завершения», — отметили в аппарате уполномоченного по правам человека в Петербурге.

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