Участники митинга в Петербурге согласились сменить место акции

Санкт-Петербург, , 14:16 — REGNUM В Санкт-Петербурге днем 16 сентября проходит митинг по теме повышения пенсионного возраста и пенсионной реформы в целом. Организаторы и участники акции согласились сменить площадь Ленина, закрытую для массовых акций, на Свердловский сад, который находится в одном километре от места сбора. Таким образом удалось избежать конфликта с сотрудниками правоохранительных структур.

Напомним, ранее согласованная для митинга площадь Ленина оказалась закрыта из-за коммунальной аварии и развернувшихся после нее ремонтно-восстановительных работ. Организаторам акции предлагали перенести ее в Удельнй парк, но они отказались и решили прийти на ранее назначенное место сбора, к 13:00.

Как сообщает «Фонтанка», у Финляндского вокзала к этому времени собралось около тысячи человек. Сотрудники полиции предложили организаторам акции начать движение по улице Комсомола к Свердловскому саду. Организаторы попросили участников убрать символику, после чего люди отправились по предложенному маршруту. Полицейские просили их не выходить на проезжую час, но шествие всё равно вызвало затруднения для движения транспорта.

Как сообщают СМИ, среди участников акции — бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман и бывший депутат Госдумы Дмитрий Гудков.

Ранее политолог Дмитрий Солонников заявил ИА REGNUM, что Санкт-Петербург может избежать проявлений агрессии в ходе митинга против пенсионной реформы, если его организаторы и участники, а также власти и «силовики» проявят здравый смысл и благоразумие. По всей видимости, этот прогноз эксперта сбылся.

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