Пушков: Украине отвели «почетное место» на задворках Европы

Москва, , 02:56 — REGNUM Украина заняла «почетное место на задворках Европы». Об этом говорит её место в рейтинге человеческого развития среди стран — членов ООН, написал в своем микроблоге в Twitter российский сенатор Алексей Пушков.

«Вот и вся цена «победам» Порошенко — почетное место на самых задворках Европы», — отметил Пушков.

Стремление в Евросоюз не помогло и другим прозападным республикам бывшего СССР — Грузии и Молдавии, их позиции в рейтинге также весьма слабы. Так, Грузия расположилась на 70-й строчке списка, Украина — на 88-й, Молдавия — на 112-й, написал сенатор.

Как сообщало ИА REGNUM, эксперты ООН назвали лидерами по уровню человеческого развития Норвегию, Швейцарию, Австралию, Ирландию и ФРГ. Россия заняла в рейтинге 49 место, Белоруссия — 53-е. Страны оценивались по средней продолжительности жизни людей, качеству образования и уровню доходов.

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