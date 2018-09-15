Экс-президент Украины и представители США обсудили ситуацию в Донбассе

Киев, , 22:54 — REGNUM Второй президент независимой Украины Леонид Кучма обсудил необходимость перекрыть границу между Донбассом и Россией со спецпредставителем госдепа США Куртом Волкером и послом США на Украине Мари Йованович 15 сентября, сообщило информационное агентство «Униан».

«Леонид Кучма встретился со специальным представителем США по вопросам Украины Куртом Волкером. Участники беседы подтвердили безальтернативность Минских договоренностей и первоочередность выполнения именно составляющей по безопасности этого документа», — сообщила пресс-секретарь Леонида Кучмы Дарка Олифер.

Экс-президент отметил, что урегулирование конфликта на Донбассе произойдёт после закрытия границы между ДНР и ЛНР и Россией, а также вывода «российской техники» и «российских воинских формирований».

Напомним, начальник украинского Генштаба Виктор Муженко ещё в 2015 году признал, что российских войск на Украине нет:

«Сейчас мы имеем только факты участия отдельных граждан РФ и военнослужащих российской армии, которые являются членами незаконных вооруженных формирований… В настоящее время украинская армия не ведет боев с регулярными частями армии России».

Отметим, ранее Курт Волкер заявил, что Украина должна продлить действие закона об особом статусе Донбасса, поскольку иначе противники антироссийских санкций в Евросоюзе получат аргумент в пользу их отмены и улучшения отношений с РФ.

Читайте также: Волкер призвал продлить действие закона о статусе Донбасса