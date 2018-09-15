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Волкер призвал продлить действие закона о статусе Донбасса

Политика

«В ЕС есть много голосов за то, чтобы снять санкции, даже если РФ не сделает ни шагу»

Волкер призвал продлить действие закона о статусе Донбасса
Александр Горбаруков © ИА REGNUM
Опять санкции

Киев, 15 сентября 2018, 20:52 — REGNUM  Власти Украины должны продлить действие закона об особенностях местного самоуправления на неподконтрольных территориях Донбасса. Об этом, как передает телеканал «112 Украина», заявил специальный представитель госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер во время брифинга на форуме Yalta European Strategy.

По его словам, в настоящее время в ЕС раздаются «голоса» за снятие ограничительных мер против Российской Федерации.

«В ЕС есть много голосов за то, чтобы снять санкции, даже если РФ не сделает ни шагу, — подчеркнул Волкер. — Непродление закона об особом статусе Донбасса даст аргументы тем, кто продвигает идею снятия санкций».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 4 августа 2018 г. спикер парламента Украины Андрей Парубий заявил, что от позиции международных партнеров Украины будет зависеть решение Рады продлить срок действия закона об особом статусе Донбасса.

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