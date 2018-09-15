Пушков посмеялся над заявлением Турчинова о тысячелетних украинских ВМС

Москва, , 07:42 — REGNUM Член Совета федераций России Алексей Пушков посмеялся над заявлением секретаря Совета безопасности Украины Александра Турчинова о тысячелетней истории военно-морских сил (ВМС) Украины. Он написал об этом 15 сентября в своем аккаунте в Twitter.

«Украинцы с изумлением узнали от Турчинова, что история украинских ВМС насчитывает аж 1000 лет! Т. е. ведет свое начало от времен, когда Украины не было и в помине», — написал Алексей Пушков. Также член Совфеда России, пошутил, что дальше секретарь украинского Совбеза сообщит, что история украинских ВВС тоже тысячелетняя потому что она ведет свое начало «от древнеукраинских ковров-самолетов».

Отметим, ранее, 14 сентября, во время спуска на воду первого украинского десантно-штурмового катера «Кентавр», Александр Турчинов заявил, что история украинских ВМС «насчитывает тысячу лет, так как она начинается с похода киевского князя Олега в Византию».