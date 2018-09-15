Пушков посмеялся над заявлением Турчинова о тысячелетних украинских ВМС

Москва, 15 сентября 2018, 07:42 — REGNUM Член Совета федераций России Алексей Пушков посмеялся над заявлением секретаря Совета безопасности Украины Александра Турчинова о тысячелетней истории военно-морских сил (ВМС) Украины. Он написал об этом 15 сентября в своем аккаунте в Twitter.
«Украинцы с изумлением узнали от Турчинова, что история украинских ВМС насчитывает аж 1000 лет!
Отметим, ранее, 14 сентября, во время спуска на воду первого украинского десантно-штурмового катера «Кентавр», Александр Турчинов заявил, что история украинских ВМС «насчитывает тысячу лет, так как она начинается с похода киевского князя Олега в Византию».