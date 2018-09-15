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Пушков посмеялся над заявлением Турчинова о тысячелетних украинских ВМС

Политика

«Украинцы с изумлением узнали от Турчинова, что история украинских ВМС насчитывает аж 1000 лет!»

Москва, 15 сентября 2018, 07:42 — REGNUM  Член Совета федераций России Алексей Пушков посмеялся над заявлением секретаря Совета безопасности Украины Александра Турчинова о тысячелетней истории военно-морских сил (ВМС) Украины. Он написал об этом 15 сентября в своем аккаунте в Twitter.

«Украинцы с изумлением узнали от Турчинова, что история украинских ВМС насчитывает аж 1000 лет! Т. е. ведет свое начало от времен, когда Украины не было и в помине», — написал Алексей Пушков. Также член Совфеда России, пошутил, что дальше секретарь украинского Совбеза сообщит, что история украинских ВВС тоже тысячелетняя потому что она ведет свое начало «от древнеукраинских ковров-самолетов».

Отметим, ранее, 14 сентября, во время спуска на воду первого украинского десантно-штурмового катера «Кентавр», Александр Турчинов заявил, что история украинских ВМС «насчитывает тысячу лет, так как она начинается с похода киевского князя Олега в Византию».

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Вооруженные силы Украины
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