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Генсек НАТО опечален решением Турции о закупке С-400

Политика

Но хочет найти компромисс

Генсек НАТО опечален решением Турции о закупке С-400
Иван Шилов © ИА REGNUM
Йенс Столтенберг

Вашингтон, 15 сентября 2018, 01:45 — REGNUM  Решение Турции по закупке систем противовоздушной обороны (ПВО) С-400 у России является вызовом для Североатлантического альянса, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг на выступлении в Фонде наследия в Вашингтоне.

Главной проблемой, по словам Столтенберга, является несовместимость С-400 с системами НАТО. При этом он отметил, что Турция для НАТО остается важным союзником по альянсу, и необходимо найти способы решить эти разногласия.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 сентября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что республика уже заключила с Россией контракт на поставку систем ПВО С-400. По его словам, Турция не собирается ни у кого спрашивать разрешения на закупки вооружений.

Читайте ранее в этом сюжете: Эрдоган: Турция не будет спрашивать у кого-либо разрешения на покупку С-400

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