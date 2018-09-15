Генсек НАТО опечален решением Турции о закупке С-400

Вашингтон, , 01:45 — REGNUM Решение Турции по закупке систем противовоздушной обороны (ПВО) С-400 у России является вызовом для Североатлантического альянса, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг на выступлении в Фонде наследия в Вашингтоне.

Главной проблемой, по словам Столтенберга, является несовместимость С-400 с системами НАТО. При этом он отметил, что Турция для НАТО остается важным союзником по альянсу, и необходимо найти способы решить эти разногласия.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 сентября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что республика уже заключила с Россией контракт на поставку систем ПВО С-400. По его словам, Турция не собирается ни у кого спрашивать разрешения на закупки вооружений.

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