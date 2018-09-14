Захарова назвала публикацию Bellingcat о Петрове и Боширове дезинформацией

Москва, , 23:58 — REGNUM Официальный представитель министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова поставила под сомнение публикацию так называемой исследовательской группы Bellingcat, которое касается двух российских граждан — Руслана Боширова и Александра Петрова, подозреваемых Лондонм в покушении на убийство бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в английском городе Солсбери. Соответствующее сообщение Захарова опубликовала сегодня, 14 сентября, на своей странице в Facebook.

«Скорее всего, речь идет о специальной конторе, которая под прикрытием расследований целенаправленно сливает дезу», — пишет официальный представитель российского внешнеполитического ведомства.

Захарова подчеркнула, что после очередной публикации она уже не сомневается в том, что группа Bellingcat напрямую связана с британскими спецслужбами.

Напомним, группа Bellingcat выпустила свои первые публикации в 2014 года. Они в основном касались крушения малайзийского Boeing в небе над Донбассом. Группа утверждает, что проводит расследования по открытым источникам. При этом пользователи интернета не раз ловили Bellingcat на подделках.