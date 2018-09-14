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В Казахстане назначен новый глава комитета по контролю в сфере образования

Политика

С марта 2018 года Талгат Ешенкулов занимал должность заместителя министра образования и науки Казахстана

Астана, 14 сентября 2018, 23:37 — REGNUM  Министр образования и науки Казахстана Ерлан Сагадиев подписал приказ о назначении на должность председателя комитета по контролю в сфере образования и науки республики Талгата Ешенкулова, сообщили 14 сентября в пресс-службе правительства республики.

С марта 2018 года Ешенкулов занимал должность заместителя министра образования и науки Казахстана. В июле 2016 года чиновник был назначен заместителем председателя комитета по контролю в сфере образования и науки.

Напомним, Ерлан Сагадиев был переназначен министром образования и науки Казахстана 13 сентября 2016 года в рамках нового состава правительства Бакытжана Сагинтаева.

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