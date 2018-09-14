Израиль ликвидировал лагеря протестующих против сноса бедуинской деревни

Тель-Авив, , 22:37 — REGNUM Израильские войска ликвидировали лагеря палестинцев, которые выступали с требованием о сохранении бедуинской деревни Хан аль-Ахмар на Западном берегу реки Иордан. Как сообщает международная телекомпания «Аль-Джазира» со штаб-квартирой в Дохе, израильская пограничная полиция принялась ликвидировать опорные точки протестующих прямо на рассвете.

План израильского истеблишмента по сносу палестинской деревни, в которой проживает более 200 человек, вызвал возмущение как самих палестинцев, так и всего международного сообщества.

Представитель Палестинской национальной администрации Вади Ассаф заявил: «Мы надеемся, что пяти домов им хватило. Наша задача была защищать не эти дома, где никто не живет, а жилые дома в деревне Хан аль-Ахмар».

Это происшествие вызвало беспокойство среди палестинцев, которые посчитали его первым шагом на пути к сносу деревни, но израильские войска покинули территорию деревни сразу после ликвидации лагерей.