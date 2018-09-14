Президента Сербии Вучича обвинили в разжигании войны в Косово

Приштина, , 22:25 — REGNUM Во время своего двухдневного визита в Косово президент Сербии Александр Вучич одобрительно высказался о фигуре Слободана Милошевича.

Глава Республиканской партии Косово Фатон Курти считает, что своими заявлениями Вучич разжигает войну в Косово, продвигая идею Великой Сербии и прославляя мясника Милошевича. Но он не вспоминает о 17 тысячах погибших мирных жителей и тысячах изнасилованных женщин, — передает косовское новостное агентство «Бота Сот».

Агентство «Бота Сот» приводит полный текст обращения Фатона Курти:

«Во время своего визита в Косово Вучич возвеличил «балканского мясника» Милошевича в своих заявлениях, которые оживляют память о массовых этнических чистках албанцев, боснийцев и хорватов. Он не только разжигает войну, продвигая идею Великой Сербии, но и прославляет мясника Милошевича, ни под каким предлогом не вспоминая о 17 тысячах убитых мирных жителей, тысячах изнасилованных женщин, тысячах убитых албанцев, пропавших в местах массовых захоронений, из которых и сегодня дьявольская сила не дает им выйти на свет.

Это говорит о том, что этот радикальный политик ничему не научился у прошлого и непременно должен быть устранен с политической сцены, пока он не причинил столько же бед, сколько и его учитель Милошевич до этого, не только Косово, но и всему региону.

Республиканцы в Косово требуют срочных мер по нейтрализации радикального сербского президента, каким является Вучич на Балканах, который уже вступил на тот же путь, что и мясник Балкан Милошевич! В качестве предупредительных мер необходимо в срочном порядке:

— запретить Вучичу и Джуричичу (так называемому министру по Косово) въезд в Албанию и Косово навсегда;

— прервать диалог между Сербией и Косово, пока во главе правительств Сербии и Косово не встанут другие лица;

— потребовать от США и ЕС политической изоляции этого радикала, который провоцирует войну на Балканах;

— прервать процесс вступления в ЕС для Сербии до тех пор, пока в Сербии не будет избран демократический президент, и Сербия не признает факт свершения этнического геноцида в отношении албанцев».

Такова позиция лидера Республиканской партии Косово.