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Британский самолет-разведчик замечен у юго-западных границ Сирии

Политика

В последние две недели такие полеты совершаются ежедневно

Дамаск, 14 сентября 2018, 21:24 — REGNUM  Самолет радиоэлектронной разведки британских ВВС RC-135W 14 сентября несколько часов курсировал у границ Сирии, свидетельствуют данные мониторинговых авиационных интернет-ресурсов.

В частности, британский самолет радиоэлектронной разведки с бортовым номером ZZ666 летал к юго-западу от границ Сирии в воздушном пространстве Израиля, Ирака и Иордании.

Стоит отметить, что ряд израильских СМИ приводит данные о том, что с начала сентября такие полеты стали почти ежедневными.

Как сообщало ИА REGNUM, Британия входит в число стран, которые вместе с США заявили о готовности нанести ракетный удар по Сирии. Поводом для него должна стать провокация боевиков в Идлибе, осуществленная с применением отравляющих веществ. После этого правительство Сирии будет обвинено в химической атаке на мирных граждан и это станет поводом для ракетного удара.

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Война в Сирии
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