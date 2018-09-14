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Администрация губернатора Свердловской области доживает последние дни

Политика

Её переименуют в аппарат. Законопроект уже внесён в Заксобрание региона

Екатеринбург, 14 сентября 2018, 18:12 — REGNUM  Администрация губернатора Свердловской области в ближайшее время прекратит своё существование. Глава региона Евгений Куйвашев уже внёс в областное Заксобрание проект закона «О внесении изменений в Устав Свердловской области», сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Как говорится в пояснительной записке к законопроекту, в последние годы модель организации исполнительной власти была изменена. Губернатор получил полномочия председателя правительства, изменились и функции администрации. Этим и обусловлены вносимые поправки.

В целях повышения эффективности деятельности главы региона вместо администрации будет создан аппарат губернатора и правительства области. Он и будет заниматься обеспечением деятельности правительства и главы региона.

Отметим, о грядущей реформе администрации говорят уже давно. А 7 сентября была сокращена должность первого вице-губернатора — руководителя администрации губернатора. Вместо неё появилась должность руководителя администрации, которую сейчас занимает Азат Салихов.

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Региональное законодательство
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