В ДНР создали комиссию для расследования преступлений экс-министра доходов

Донецк, , 16:57 — REGNUM Специальная комиссия для расследования деятельности экс-министра доходов и сборов Донецкой Народной Республики (ДНР) Александра Тимофеева была создана в республике, заявила заместитель спикера народного совета ДНР Ольга Макеева, сообщает 14 сентября «Донецкое агентство новостей».

По ее словам, в ДНР создали две комиссии для расследований против Тимофеева и всего его ведомства: парламентскую и межведомственную. В межведомственную комиссию вошли министерство госбезопасности (МГБ), МВД, министерство финансов, генпрокуратура. Таким образом, будут созданы временные комиссии по выявлению фактов причинения ущерба юридическим и физическим лицам в результате противоправной деятельности представителей министерства доходов ДНР.

Напомним, после убийства главы ДНР Александра Захарченко в республике произошла смена власти, многие прежние лица были сняты со своих должностей.