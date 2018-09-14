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Лавров: Россия в Идлибе продолжит удары по подпольным производствам оружия

Политика

Удары по террористам будут сопровождаться созданием гуманитарных коридоров для спасения мирного населения

Берлин, 14 сентября 2018, 16:52 — REGNUM  Российские вооруженные силы и впредь будут наносить удары по подпольным оружейным цехам в Идлибе, заявил 14 сентября в Берлине министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

«Как только мы такую информацию получаем, мы будем подавлять подобные подпольные фабрики, которые изготавливают смертоносное оружие», — сказал Сергей Лавров.

При этом глава МИД РФ подчеркнул, что одновременно Россия и Дамаск будут «создавать гуманитарные коридоры и поощрять локальные замирения с тем, чтобы гражданское население не пострадало».

Сергей Лавров особо отметил, что в Идлибе не будут повторены действия США и их сателлитов в Мосуле и Ракке, где «никаких разговоров с вооруженной оппозицией не велось, никаких гуманитарных коридоров не создавалось».

Как сообщало ИА REGNUM, при штурме городов Ракка и Мосул, удерживаемых отрядами ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), авиация США практиковала широкомасштабные воздушные удары по городским кварталам, в результате которых погибли десятки тысяч мирных жителей, тела которых до сих пор не погребены, а развалины, под которыми лежат многочисленные жертвы, до сих пор не разобраны.

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Война в Сирии
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