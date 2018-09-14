Военные Израиля перекрыли дороги, ведущие к деревне Хан аль-Ахмар

Тель-Авив, , 14:45 — REGNUM Вооруженные силы Израиля перекрыли дороги, ведущие к бедуинской деревне Хан аль-Ахмар на оккупированной территории Западного берега реки Иордан, сообщает 14 сентября Anadolu.

Данная деревня по постановлению суда еврейского государства должна быть уничтожена, несмотря на акции протеста со стороны палестинцев. Власти Израиля надеются изгнать из региона порядка 10 тыс. бедуинов, чтобы освободить место для строительства своих поселений.

Напомним, территории, на которых Израиль планирует строить поселения, по нормам международного права считаются оккупированными, поэтому действия Тель-Авива вызывают возмущение во всем мире.

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