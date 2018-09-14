Соотечественники обсудят кризисные явления в регионе Балтийского моря

Санкт-Петербург, Ленинградская область, , 12:34 — REGNUM В Ленинградской области 19−21 сентября 2018 года пройдет VIII Балтийский форум соотечественников.

Форум зарекомендовал себя в качестве авторитетной и эффективной международной площадки для встреч и конструктивных дискуссий представителей средств массовой информации, общественных организаций и членов экспертного сообщества. В этом году в Ленинградской области уже традиционно соберутся свыше ста участников из России, Литвы, Латвии, Эстонии, Финляндии, Норвегии, Германии, Польши и Белоруссии.

В торжественной церемонии открытия форума участие примут представители региональных и федеральных органов власти — Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, Председатель Законодательного собрания Ленинградской области Сергей Бебенин, Заместитель директора Департамента по делам соотечественников за рубежом МИД России Александр Болдырев.

На VIII Балтийском форуме соотечественников планируется обсудить кризисные явления в международной политике в регионе Балтийского моря, проблемы и вызовы российской диаспоры в условиях современной международной политики и возможности их преодоления, а также возможности международного экономического, информационного, культурного, правового и молодежного сотрудничества.

Свои специальные доклады в ходе пленарных заседаний представят: президент Российской Ассоциации Прибалтийских исследований, доктор экономических наук, профессор СПбГУ Николай Межевич, Секретарь Латвийского комитета по правам человека Александр Кузьмин, Председатель Координационного совета организаций российский соотечественников в Эстонии Владимир Чуйкин и другие.

Организатором форума является Комитет по печати и связям с общественностью Ленинградской области.