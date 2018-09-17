Почему неправославные страны так озаботились украинской автокефалией?

Киев, , 00:42 — REGNUM Спор об украинской «автокефалии» всё больше начинает напоминать церковный раскол. Какова политическая составляющая этой дискуссии и есть ли в ней место христианству, обсуждает редактор ИА REGNUM Станислав Стремидловский.

История расколов, постигавших христианский мир, показывает, что политическая подоплека богословских споров присутствовала в этих событиях всегда, но в большей или меньшей степени. Нынешняя ситуация на Украине примечательна тем, что основным двигателем процесса являются две страны, совершенно не православные. «За правильное украинское православие» ратует протестантская Америка и мусульманская Турция.

Если с действиями Вашингтона все понятно — там с самого начала были готовы сделать всё, чтобы оторвать Украину от ее исторических корней, то Анкара подключилась достаточно внезапно. Вероятно, турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган, интенсивно ведущий последнее время переговоры с Константинопольским патриархом Варфоломеем, надеется отвлечь внимание России от происходящего в Сирии. Кроме того, большая украинская диаспора, образовавшаяся в Турции после майдана 2014 года, также дает турецкому президенту дополнительный рычаг воздействия, который он, судя по всему, надеется использовать. Можно констатировать, что православие в данном сюжете с автокефалией оказалось задвинуто в самый дальний угол: речь идет о политике, в угоду которой жертвуется и религией.

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