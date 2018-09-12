США и Турция раскалывают украинское православие

Станислав Стремидловский, , 10:42 — REGNUM

Посол США по вопросам международной религиозной свободы Сэмюэль Браунбэк в рамках турне на Украину, в Польшу и Узбекистан посетил с рабочим визитом Киев. 11 сентября он встретился с президентом Украины Петром Порошенко. Как сообщается на сайте украинского президента, «посол Браунбэк заверил, что Соединенные Штаты и в дальнейшем будут поддерживать Украину в борьбе за восстановление суверенитета и территориальной целостности и праве иметь единую Украинскую автокефальную православную церковь». Речь о структуре, которую раньше Порошенко называл Единой поместной православной церковью, создание которой в Киеве связывают с выдачей Константинопольским патриархатом томаса об автокефалии. И что многие в православном мире начинают все больше и больше называть церковным расколом.

В любом расколе, которые переживал на протяжении двух тысячелетий христианский мир, была доля политики. Она занимала важное место, но чаще всего была меньшей, чем церковная составляющая. Хотя в случае с английской реформацией, когда ради очередной женитьбы король Генрих VIII Тюдор пошел на разрыв со Святым престолом и казни оставшегося верным папе Римскому английского духовенства, политика явно преобладала. А с чем мы имеем дело на Украине — церковно-политическим расколом или политико-церковным? Все говорит о том, что, скорее, со вторым вариантом. Причем, если в Англии это хотя был свой король и только он, то в случае с украинской ситуацией игроков несколько, и нет уверенности, что Киев имеет контрольный пакет акций. Оценивая ход событий, можно увидеть как минимум два заинтересованных активных внешних центра — Анкару и Вашингтон, которые вели наступательные действия на политическом уровне. Обе эти страны причем не входят в православный мир, относясь к исламскому (Турция) и протестантско-католическому (США).

Анкара проявляла себя косвенно. 17 апреля президент Порошенко в присутствии лидеров парламентских фракций рассказал, что он написал официальное обращение к константинопольскому патриарху Варфоломею с просьбой предоставить томос об автокефалии Православной церкви на Украине и попросил их присоединиться к этому делу. А 25 апреля в своем особняке в Анкаре патриарха принял президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, о чем было сообщено на официальном сайте главы республики. Причем на встрече присутствовал министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, что говорило: перечень вопросов отнюдь не ограничивался внутренней повесткой. Комментируя факт состоявшихся переговоров между Эрдоганом и Варфоломеем, спикер непризнанной Украинской православной церкви Киевского патриархата митрополит Евстратий (Зоря) заметил: «Насколько я понимаю, хороший знак для Украины. Больше пока что сказать нельзя». ИА REGNUM тогда писало:

«Возможно, за этим стоит надежда на то, что Анкара позволит спровоцировать религиозный кризис на Украине, чтобы отвлечь Москву от Ближнего Востока. Хотя нельзя исключать и того, что Турция может попробовать вступить в переговоры с Россией по той же Сирии и — что сегодня становится очевидным — по Закавказью, где нестабильность поразила Армению, держа в своих руках «украинский церковный козырь».

Второй шаг был сделан в начале июля, когда стало известно, что после почти ста лет отсутствия в турецкой столице появился православный митрополит. По итогам заседания Синода Константинопольского патриархата им стал занимавший ранее кафедру в Швейцарии митрополит Иеремия (Калигеоргис). Понятно, что без явно выраженного согласия светских властей такое было бы невозможно. Митрополит Прусский Елпидифор (Ламбриниадис), объясняя решение Константинопольского патриархата, говорил, что Турция «является предпочтительной страной иммиграции для славянских, румынских и грузинских христиан». В епархиях, «осиротевших после «обмена народонаселения», вновь образовалось «христианское стадо». Его еще надо интегрировать в турецкое общество. В группе «славянских христиан» значительную долю занимают украинцы, часть из них переехала в Турции навсегда, часть сезонно работает в отельной индустрии. Наличие украинской православной диаспоры позволяет не только Фанару, но и Анкаре мотивированно проявлять интерес к церковной тематике на Украине.

Что касается американцев, то и они проявили себя практически сразу. После заявления Порошенко от 17 апреля тут же запросила аудиенцию у главы Украинской греко-католической церкви архиепископа Святослава Шевчука посол США на Украине Мари Йованович. Учитывая, что в ходе переговоров лидер униатов приветствовал процесс создания Единой поместной православной церкви на Украине, было понятно, о чем шла речь на встрече. Ряд изданий сообщали тогда, что накануне, 14 апреля, визит в резиденцию Константинопольского патриарха нанес Браунбэк, а посол США в Греции Джеффри Пайетт, который с августа 2013 по август 2016 года служил на аналогичной должности на Украине, когда в Киеве и произошел переворот, провел свои выходные в монастырях Афона. 29 мая государственный секретарь США Майк Помпео объявил о намерении провести 25−26 июля в Вашингтоне первое в истории международное министерское совещание, посвященное задачам продвижения религиозной свободы в мире. А 30 мая госсекретарь вместе с Браунбэком представили на пресс-конференции очередной международный доклад о свободе вероисповедания в 2017 году.

Заметим, что 10 сентября на встрече с Порошенко американский посол по вопросам международной религиозной свободы среди прочего солидаризовался с президентом в «необходимости жесткого ответа на системные преследования в оккупированном Донбассе и Крыму украинских верующих Украинской православной церкви Киевского патриархата, Украинской греко-католической церкви, представителей других вероисповеданий». Вашингтон таким образом связывал в один клубок религиозные проблемы различных конфессий, рисуя широкими мазками. Одновременно активизировалось и посольство США при Святом престоле. Оно провело в июне в Ватикане пресс-конференцию на тему религиозной свободы на Украине с участием главы УГКЦ Святослава Шевчука. А в июле на сайте посольства появилось объявление о новой программе «малых грантов» с целью «продвижения внешнеполитических целей США, и в частности целей, которые мы разделяем со Святым престолом». Одним из направлений программы было обозначено «противодействие российской дезинформации среди должностных лиц Святого престола и католической общины в целом».

Таким образом, можно сделать вывод, что желание создать Москве проблемы стало чуть ли не главным мотивирующим фактором вмешательства Вашингтона и, возможно, Анкары в украинскую церковную ситуацию. Политика оказалась сильнее христианства. На церковном уроне воплощение всего этого мы видим на примере последних действий Константинопольского патриархата. «Будем говорить открыто, мы находимся на пороге, возможно, больших проблем, — говорит заместитель председателя Отдела внешних церковных связей Украинской православной церкви Московского патриархата протоиерей Николай Данилевич. — Хотя мы надеялись, и я в том числе сначала говорил, что все это окажется «великим пшиком». Но я вижу, что может закончиться великими проблемами и великим расколом. Поэтому хотелось бы помолиться». Со своей стороны скажем, что для понимающих свою ответственность представителей церковного руководства сегодня важно не дать нестроениям на Украине перерасти из административных в богословские, не бросаться походя обвинениями в «ереси». Если ожесточение получит богословское обоснование, оно станет самым настоящим расколом, который уже никогда не получиться уврачевать.