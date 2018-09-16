Поможет ли запугивание? Во Львовской области борются с трудовой миграцией

Киев, , 18:22 — REGNUM Кадровые агентства, которые устраивают жителей Львовской области на работу за рубежом, по большей части действуют нелегально или с нарушением условий лицензий, полагает председатель Львовской областной государственной администрации Олег Синютка. Какие действия он намерен предпринимать в связи с заявленной информацией, рассказывает в своем обзоре украинской региональной прессы редактор ИА REGNUM Станислав Стремидловский.

Ограничение рекламы трудоустройства за рубежом и издание специальных «антирекламных» буклетов предлагает Синютка в качестве мер по борьбе с трудовой миграцией. Своим подчиненным он поручил активизировать информационную кампанию против выезда соотечественников на работу в другие страны. В частности, руководительнице главного управления государственной миграционной службы Украины по Львовской области Иванне Иваночко поручено изготовить буклеты, из которых граждане смогут узнать о рисках заграничного трудоустройства:

«Напишите людям о реальных страхах. Когда людей, которые приезжают, бьют, забирают паспорт, оставляют ни с чем, и человек работает, как раб. Надо дать это человеку в руки и сказать: «Человек, подумай! Ты сегодня здесь можешь заработать 12−14 тысяч, а там ты получишь 17 тысяч. Посчитай, сколько ты потратишь на проживание, на питание». Потому что у нас же бытует мнение, что там мёдом полито, а человеку при получении паспорта надо сказать правду!».

Однако вопрос о разнице в зарплатах остается актуальным: львовское издание Zaxid.net сравнило зарплаты в области и в Польше среди некоторых наиболее востребованных специальностей на рынке труда и сообщило, что на польской земле платят в несколько раз больше.

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