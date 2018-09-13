Украинцы разлюбили Польшу и теперь хотят работать на немцев

Станислав Стремидловский, , 18:22 — REGNUM

Сегодня 37% украинских трудовых мигрантов хотят работать в Германии, передают «Новини Закарпаття» (Ужгород). Такие данные обнародовали после социологического исследования. «Уже в следующем году Германия может открыть свои границы для украинцев. Это может привести к значительному оттоку наших граждан из Польши, так как в Германии они могут зарабатывать еще в 2−3 раза больше. Кроме того, может начаться новая волна трудовой миграции с Украины в Германию, что приведет к усилению дефицита рабочей силы дома. В этих условиях главной задачей остается обеспечение социальной защиты трудовых мигрантов за рубежом», — говорит президент Всеукраинской ассоциации компаний по международному трудоустройству Василий Воскобойник. Министерство труда и социальной защиты заключило более 20 соглашений с различными странами по социальной защите украинцев за рубежом. То есть украинцы, работающие за пределами страны, будут иметь страховку и социальные гарантии такие же, как местные граждане. «Только деньгами польскому бизнесу не удастся удержать украинцев на своих предприятиях. Но Польша может сделать гораздо больше, чем Германия, в деле адаптации украинцев и их социальной защиты на своей территории. Европейская экономика нуждается в рабочих руках, и без наших граждан она не сможет обойтись. Вопрос только в том, какие страны раньше это поймут и создадут наиболее оптимальные условия для трудовых мигрантов из Украины», — отметил Воскобойник.

Председатель Львовской областной государственной администрации Олег Синютка собирается бороться с трудовой миграцией с помощью буклетов-«страшилок» и ограничения рекламы трудоустройства за рубежом, сообщает Zaxid.net (Львов). Во время аппаратного совещания чиновник обратился к подчиненным с поручением активизировать информационную кампанию против выезда украинцев на работу в другие страны. По словам Синютки, большинство кадровых агентств, занимающихся трудоустройством жителей Львовской области за рубежом, работают нелегально или нарушают условия лицензий. Директор Львовского центра занятости Василий Барилюк уточнил, что из 92 зарегистрированных в области компаний 54 не осуществляют деятельности после проверок, а 24 фирмы работают с нарушениями. Синютка также выразил обеспокоенность относительно состояния информационной кампании на тему трудоустройства украинцев за рубежом. Он поручил руководительнице главного управления Государственной миграционной службы Украины по Львовской области Иванне Иваночко изготовить буклеты с информацией о рисках трудоустройства за рубежом. «Напишите людям о реальных страхах. Когда людей, которые приезжают, бьют, забирают паспорт, оставляют ни с чем, и человек работает, как раб. Надо дать это человеку в руки и сказать: «Человек, подумай! Ты сегодня здесь можешь заработать 12−14 тысяч, а там ты получишь 17 тысяч. Посчитай, сколько ты потратишь на проживание, на питание». Потому что у нас же бытует мнение, что там мёдом полито, а человеку при получении паспорта надо сказать правду!» — разъяснил подчиненным методы работы губернатор. Он также поручил руководителю департамента внутренней и информационной политики ОГА Ольге Березюк поговорить с руководителями и главными редакторами информационных агентств о целесообразности размещения рекламы трудоустройства за рубежом. По мнению Синютки, следует ограничить распространение такой рекламы, так как «это последнее дело — побуждать людей выезжать». Между тем, отмечает издание, которое сравнило зарплаты в Польше и во Львовской области по ряду наиболее востребованных специальностей на рынке труда, оплата в Польше выше в несколько раз.

10 сентября в Закарпатском венгерском институте имени Ференца Ракоци II в Берегово торжественно отметили начало нового учебного года, рассказывает Mukachevo.net (Мукачево). На торжества прибыли вице-премьер Венгрии Жолт Шемьен, уполномоченный по развитию Карпатского бассейна Миклош Шестак, посол Венгрии на Украине Эрно Кешкень и другие гости. Мероприятия прошли в помещении восстановленной реформатской церкви. С приветственным словом к студентам и гостям обратилась ректор института Илдика Орос. Она сообщила, что в этом году образование в учебном заведении будут получать 1422 студентов, а преподавать более 150 педагогов. Присутствовавший на торжествах председатель Закарпатской областной государственной администрации Геннадий Москаль зачитал письмо от министра образования и науки Украины Лилии Гриневич с приветствием студентов и преподавателей с началом нового учебного года. Шемьен в своем выступлении отметил, что цель Венгрии — улучшение уровня жизни венгерской общины, где бы ее член ни проживал. «Венгерская нация может выжить только при условии выживания всех частей нации, включая венгров Закарпатья. Поэтому правительство Венгрии активно поддерживает развитие образовательной сферы Закарпатья, от садов до высших учебных заведений», — отметил он, напомнив, что правительство Венгрии с 2010 года много сделало для поддержки венгров, проживающих за рубежом. Одним из способов объединения нации он назвал предоставление гражданства по упрощенной процедуре венграм во всем мире. Также политик не обошел и вопросы закона Украины об образовании. По его мнению, Киев должен уважать права венгров согласно европейской практике в полной мере. Шемьен отметил, что Венгрия многое сделала для Украины с момента ее независимости. И права венгров в Закарпатье, по его мнению, «не могут быть предметом дискуссий или переговоров».

Брацлав соревнуется с Уманью за внимание хасидов, пишет «Реал» (Винница). Только за 5—6 сентября на Винницком аэродроме приземлились 8 самолетов с почти с 1,5 тысячами хасидов. Главная цель паломников — посетить в еврейский Новый год могилу своего духовного наставника Цадика Нахмана в Умани — считается, что если встретишь праздник на его могиле, то следующий год будет очень счастливым и удачным. Всего в Украину на 9 сентября прибыли 28 тысяч паломников. Винница привлекает хасидов не только близостью к Умани и сравнительно дешевыми авиарейсами, но и включением в паломнические маршруты Брацлава, где жил и служил Цадик Нахман и находится могила его ученика Натана Штернгарца. В Брацлаве силами местной иудейской общины построен комфортабельный отель и заведения питания с кошерной пищей. В ближайших планах — строительство синагоги.

Хасиды оставляют после себя в Умани горы мусора, информирует «Провінція» (Черкассы). Жители Умани возмущены их поведением и негативно реагируют на то, что творится на улицах. Паломники оставляют после себя горы мусора и ходят с оружием. Местные жалуются, что хасиды неуважительно относятся к государственным символам Украины. «Государственный флаг я подобрал на улице Пушкина вблизи паломничества хасидов. Он лежал в грязи на дороге, и по нему прошлись тысячи ног иудеев», — говорит журналист Стас Кухарчук. Многие пользователи сети отметили, что проблема не только в хасидах, но и в коммунальной службе города, которая не справляется с объемами мусора.

Еврейская община Коломыи судится с городскими властями из-за креста на иудейском кладбище, передает «Курс» (Ивано-Франковск). Полтора года продолжается противостояние между главой еврейской общины Коломыи Яковом Залищикером и патриотическими общественными организациями, которые установили крест на месте еврейских захоронений в сквере возле городского озера. Дело может иметь международный резонанс, поскольку касается взаимоотношений христианской и иудейской общин, поэтому требует тщательного изучения и взвешенного подхода. Залищикер говорит, что представители еврейской общины были с визитом у владыки Василия Ивасюка (Коломыйская епархия Украинской греко-католической церкви), который заверил, что Церковь к тому кресту отношения не имеет и чина его освящения не проводила. «Тогда мы обратились в полицию, где нам порекомендовали подать иск в суд на городской совет за бездействие, — объясняет председатель общины, — что мы и сделали». Но у активистов по этому поводу другое мнение: на бывшем еврейском кладбище покоятся останки нескольких украинцев, расстрелянных немцами в 1940-х годах, следовательно, украинцы имеют полное моральное право на установление там христианских символов. Чем противостояние завершится — покажет суд.

Буковинские фермеры в отчаянии, пишут BukNews (Черновцы), они вырастили огромный урожай яблок и несут при этом большие убытки. Саженцы закупают за валюту, а сбывать груши и яблоки приходится за бесценок. Поэтому плоды просто осыпаются, их никто не собирает. Только в Сокирянском районе 130 аграрных предприятий разбили девять тысяч гектаров садов. В этом году маленькая Буковина планирует собрать на 130 000 тонн больше яблок, чем лидер отрасли — Нидерланды. Продавать за бесценок — невыгодно. Хранить — дорого. Современные хранилища с заморозкой возвели лишь единичные предприниматели. Остальные обустроили простые. Завезти сюда урожай невозможно. При такой жаркой погоде яблоки мгновенно сгниют. Их сдают за бесценок перекупщиками, которые за сотню километров везут плоды на перерабатывающие заводы. Самый перспективный рынок сбыта для украинских садоводов — Азия. Но это для такого урожая капля в море. Сейчас едва ли не единственный выход из ситуации — активная работа антимонопольного комитета. Садоводы предполагают, что такая низкая цена — заговор монополистов.

Запорожцам пора готовиться к новым ценам на мясо, предупреждает «Новый день» (Запорожье). Возле прилавков с мясом покупателей немного. Продавцы жалуются — из-за высоких цен запорожцы стали меньше покупать мясных продуктов. Свиной ошеек стоит около 155 гривен, почти столько же стоит сало. Килограмм куриного филе обойдется в 90 гривен. Самая дорогая — говядина (180 грн.). И цены меняются почти каждый день. По словам экспертов, украинцам не стоит надеяться, что мясо подешевеет. Этого не произойдет из-за роста цен на бензин и падение курса гривны. «Производитель, учитывая риски, когда товар будет произведен, сроки логистики, реализации, возврата средств ему обратно, доллар закладывает не тот, который сегодня есть, а тот, который, возможно, будет на ту дату. Естественно, он закладывает его больше, а не меньше», — говорит Игорь Гарбарук, эксперт Экономического дискуссионного клуба. После октября эксперты прогнозируют подорожание продуктов на 30%, потому что ожидается рост стоимости газа для населения. А это повлечет за собой увеличение цифр на всех ценниках.

Власти Генического района Херсонской области обратились в МИД Украины с просьбой принять все возможные меры для освобождения двух рыбаков из села Стрелкового, задержанных российскими пограничниками в Крыму, информирует «Новий день» (Херсон). Рыбаки не нарушали никаких законов, их необходимо вернуть семьям, подчеркивает глава Генической районной государственной администрации Александр Воробьев. Пограничники утверждают, что рыбаки с материковой Украины в пьяном виде высадились со своей лодки на полуострове, чтобы «навести мосты дружбы» с тамошними рыбаками. При этом у «послов дружбы» Морозова и Кондратюка имелся улов в двадцать килограмм свежей кефали. Однако у жителей Стрелкового иная версия: во время рыбалки на Сиваше разразился шторм, у моторной лодки заглох двигатель. И легкое суденышко с пассажирами волны прибили к крымскому берегу. По словам сельского головы Стрелкового Александра Пономарева, захваченные рыбаки не увлекаются политикой и не склонны к злоупотреблению спиртным, земляки их уважают. К тому же у одного из задержанных в Крыму сельчан трое детей. «Сразу после того, как стало известно о задержании Морозова и Кондратюка, группа их волонтеров-односельчан через контрольный пункт въезда-выезда Чонгар также отправились на полуостров, чтобы узнать, как себя чувствуют задержанные и когда их намерены отпустить, — сообщил Пономарев. — Однако группа поддержки вернулась с неутешительными вестями: рыбаков взяли под стражу и отпускать не собираются — говорят, что им грозит до двух лет лишения свободы».

Капитан 14-й бригады из Владимира-Волынского Роман Багаев, который трижды подряд побеждал в конкурсе на лучший танковый взвод, уволился из рядов вооруженных сил Украины, пишут «Волинські Новини» (Луцк). Он пояснил, что причиной тому стал прежде всего нерешенный квартирный вопрос. И добавил, что многие военные увольняются от той же причине. Бегство контрактников из армии стало массовым явлением. По словам Багаева, в его роте осталось менее 15% военных, прошедших активную фазу боевых действий на Донбассе в 2014—2015 годах. Отвечая на вопрос, вернулся бы он в армию, если бы зарплату военным повысили до 25−30 тысяч гривен, Багаев сказал: «Думаю, многие вернулись бы». Сейчас, говорит он, на Западной Украине мужчины очень неохотно идут на контрактную службу: здесь недалеко Польша, где можно нормально заработать и при этом быть дома.