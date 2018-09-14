Абэ назвал предстоящие переговоры с Путиным «действительно важными»

Токио, , 08:10 — REGNUM Встреча президента России Владимира Путина с японским премьер-министром Синдзо Абэ может состояться в ноябре и декабре 2018 года, заявил глава правительства Японии, передает 14 сентября телеканал NHK.

В ходе дебатов в преддверии выборов председателя правящей Либерально-демократической партии Японии Абэ подчеркнул, что предстоящие в ноябре и декабре переговоры с российским лидером «станут действительно важными».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в ходе Восточного экономического форума президент России Владимир Путин предложил Синдзо Абэ заключить до конца 2018 года мирный договор между Россией и Японией «без предварительных условий».

Читайте также: Путин предложил Абэ заключить мирный договор без предварительных условий