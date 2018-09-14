Оман и Йемен ждут от Китая наращивания его присутствия в регионе

Пекин, , 05:54 — REGNUM Китайская делегация под руководством вице-председателя Национального комитета Китайского народного политического консультативного совета (НПКСК) Чэнь Сяогуана, завершил 13 сентября визиты в Иорданию и Оман, направленные на развитие двусторонних обменов, сообщает агентство Синьхуа.

Высший политический консультативный орган Китая нацелен на укрепление обменов и сотрудничества с парламентами Иордании и Омана, отметил Чэнь, который находился с визитом в Иордании и Омане с 8 по 13 сентября по приглашению законодательных органов двух стран.

Во время встречи с главами правительств и парламентов Иордании и Омана, Чэнь представил достижения развития Китая за последние 40 лет с момента начала реформ открытости и многостороннего сотрудничества, а также политических консультаций под руководством Компартии Китая.

В свою очередь, политические руководители Иордании и Омана высоко оценили сотрудничество с Китаем, а также поприветствовали китайские достижения последних десятилетий. Они также выразили надежду, что Китай будет играть более серьезную роль в международных и региональных отношениях и продвигать свою инициативы «Нового шелкового пути».

Напомним, что Китайский народный политический консультативный совет является консультативным органом Китая, где заседают представители некоммунистических партий Китая.