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Индия ждет Путина с визитом 4 октября

Политика

Этот визит должен укрепить отношения между двумя странами

Москва, 14 сентября 2018, 04:21 — REGNUM  Индия ожидает президента России Владимира Путина с визитом 4 октября, заявила глава индийского МИД Сушма Сварадж на встрече с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым.

«Мы с нетерпением ждем визита в Индию президента РФ Владимира Путина, который состоится 4 октября», — заявила она.

По ее словам, этот визит должен укрепить отношения между двумя странами, а также поспособствовать развитию российско-индийских отношений в новых направлениях.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 сентября в Москве прошла встреча главы МИД России Сергея Лаврова и его индийской коллеги Сушмы Сварадж. Перед встречей Лавров констатировал улучшение отношений между двумя странами, а также назвал российско-индийские диалог «особо привилегированным стратегическим партнерством».

Читайте ранее в этом сюжете: Лавров с индийским коллегой обсудили двустороннее сотрудничество

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Отношения России и Индии
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