Петербург примет делегацию из КНДР на Евразийском женском форуме

Санкт-Петербург, , 03:59 — REGNUM Россия готова способствовать переговорам представителей КНДР и Южной Кореи на площадках Второго Евразийского женского форума в Санкт-Петербурге, заявила спикер Совфеда РФ Валентина Матвиенко в интервью «Российской газете».

В интервью Матвиенко подтвердила прибытие делегаций из Северной и Южной Кореи, а также выразила уверенность, что удастся организовать контакт между представителями двух государств Корейского полуострова. Она подчеркнула, что последние годы взаимодействие России с КНДР стало более активным и открытым.

Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре 2018 года спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко посетила КНДР в составе российской делегации по приглашению на празднования 70-летия годовщины образования республики. В ходе поездки Матвиенко провела переговоры с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном, по итогам которых заявила, что северокорейский лидер готов приехать в Россию.

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