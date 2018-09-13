Израиль прекратил гуманитарную помощь приграничным районам Сирии

Тель-Авив, , 23:11 — REGNUM Израильские военные прекратили операцию «Добрый сосед» по оказанию гуманитарной помощи населению соседних районов Сирии, сообщает 13 сентября пресс-служба армии обороны Израиля.

Решение о прекращении операции было принято после того, как эти районы вернулись под контроль законного правительства Сирии.

«После двух лет оказания комплексной, разноплановой гуманитарной помощи тысячам сирийских граждан… Гуманитарная кампания окончилась с возвращением сирийского режима на юг соседней страны», — указано в сообщении израильских военных.

Как сообщало ИА REGNUM, к августу 2018 года сирийские правительственные силы восстановили контроль над линией разъединения с Израилем. В данный момент эти районы охраняет российская военная полиция, так как Израиль опасается перехода линии разграничения под контроль проиранских формирований.

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