Четверг, 13 Сентября 2018 года
23:48:24 МСК

Израиль прекратил гуманитарную помощь приграничным районам Сирии

Политика

Операция «Добрый сосед» была закончена после возвращения этих районов под контроль сирийского правительства

Израиль прекратил гуманитарную помощь приграничным районам Сирии
Иллюстрация: Минобороны России
Сирия

Тель-Авив, 13 сентября 2018, 23:11 — REGNUM  Израильские военные прекратили операцию «Добрый сосед» по оказанию гуманитарной помощи населению соседних районов Сирии, сообщает 13 сентября пресс-служба армии обороны Израиля.

Решение о прекращении операции было принято после того, как эти районы вернулись под контроль законного правительства Сирии.

«После двух лет оказания комплексной, разноплановой гуманитарной помощи тысячам сирийских граждан… Гуманитарная кампания окончилась с возвращением сирийского режима на юг соседней страны», — указано в сообщении израильских военных.

Как сообщало ИА REGNUM, к августу 2018 года сирийские правительственные силы восстановили контроль над линией разъединения с Израилем. В данный момент эти районы охраняет российская военная полиция, так как Израиль опасается перехода линии разграничения под контроль проиранских формирований.

Читайте ранее в этом сюжете: СМИ: Россия не дала Эрдогану гарантий неприкосновенности для зоны «Идлиб»

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Война в Сирии
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить