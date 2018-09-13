ЛДПР рассчитывала на большее в новой думе Великого Новгорода

Великий Новгород, , 18:38 — REGNUM Партия ЛДПР рассчитывала как минимум на три мандата в новом составе думы Великого Новгорода. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, об этом на пресс-конференции заявил координатор регионального отделения ЛДПР, вице-спикер Новгородской областной думы Алексей Чурсинов.

«Говоря откровенно, на прошедших выборах мы ориентировались немного на другой результат. Ещё зимой мы полагали, что у нас будет три депутата в думе Великого Новгорода. Не секрет, что поддержка партии власти значительно падала после определённых непопулярных мер», — сказал он.

При этом, по его словам, на выборах в Великом Новгороде ЛДПР «показала рабочий результат», но итогом голосования не совсем довольна.

По мнению новгородского лидера ЛДПР, несмотря на то, что ЛДПР предлагала свой вариант пенсионной реформы, протестную волну лучше «удалось оседлать» КПРФ, партийный список которой, в конечном итоге, лидировал по итогам голосования в Великом Новгороде.

В итоге в новой думе Великого Новгорода ЛДПР получила два мандата по партийному списку. Новыми депутатами от партии станут 28-летний сотрудник ПАО «Акрон» Виталий Васильев и 19-летняя студентка Новгородского государственного университета Алёна Ромашко. Лидера фракции определят позднее, по рекомендации высшего совета партии, сообщил Чурсинов.

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Отметим, что Ромашко станет самым молодым депутатом думы Великого Новгорода шестого созыва.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на выборах в думу Великого Новгорода КПРФ получила 30,57%, «Единая Россия» — 24,39%, «Справедливая Россия» — 17,39%, ЛДПР — 12,49%, партия «Яблоко» — 11,08%. Явка на выборы составила 24,09%. Ни одна из партий не получила большинства. Больше всего мест в новом городском парламенте — 12 из 30 — у КПРФ. У «Единой России» — восемь мандатов, у «Справедливой России» — семь, у ЛДПР — два, один у партии «Яблоко».