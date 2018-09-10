ЛДПР вдвое увеличит фракцию в новой думе Великого Новгорода

Великий Новгород, , 11:30 — REGNUM ЛДПР в думе Великого Новгорода шестого созыва получит два мандата — в два раза больше, чем в предыдущем составе городского парламента. Об этом сегодня, 10 сентября, корреспонденту ИА REGNUM сообщил региональный координатор ЛДПР, депутат Новгородской областной думы Алексей Чурсинов.

«Мы революций не совершили, у нас нормальный рабочий результат: мы увеличили количество депутатов в городской думе до двух. А после неоднозначных результатов президентских выборов поддержка партии ЛДПР среди новгородцев выросла», — заявил он.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на фракцию с двумя депутатами в новой думе Великого Новгорода рассчитывает и партия «Яблоко» (за неё, по предварительным данным, проголосовало 11,08%).

Больше всего мандатов получат коммунисты: они одержали победу в 7 из 15 одномандатных округов, список КПРФ также лидировал в голосовании, набрав 30,60%.

У «Единой России», по предварительным данным, второй результат — 24,35% по списку и четыре одномандатника, у «Справедливой России» — 17,40% и тоже четыре победителя в одномандатных округах. Список ЛДПР поддержали 12,5% новгородцев.

Явка, по предварительным данным, осталась на уровне муниципальных выборов 2013 года и составила около 24%.

Напомним, в прежнем составе думы Великого Новгорода было пять фракций («Единая Россия» — 15 депутатов, «Справедливая Россия» — пять депутатов, КПРФ — три депутата, «Яблоко» — два депутата, ЛДПР — один депутат, ещё три депутата не входили ни в одну из партийных фракций). Всего в городском парламенте — 30 депутатов. Новый состав думы города будет решать, кто станет мэром Великого Новгорода: голосовать за кандидатов, прошедших конкурсный отбор, будут депутаты.

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