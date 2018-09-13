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ОБСЕ оценит реформы в выборном законодательстве Узбекистана

Политика

Узбекистанская сторона рассказала о работе над проектом избирательного кодекса

Ташкент, 13 сентября 2018, 17:11 — REGNUM  Руководство Центральной избирательной комиссии Узбекистана обсудило совершенствование избирательного законодательства с делегацией Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ, сообщает 13 сентября издание «Народное слово».

В Узбекистан также прибыли представители Венецианской комиссии во главе с заместителем главы департамента по выборам БДИПЧ ОБСЕ Р. Лаппиным. Узбекистанская сторона рассказала о работе над проектом избирательного кодекса. По результатам визита представители ОБСЕ подготовят экспертное заключение об изменениях в избирательном законодательстве республики.

Как сообщало ИА REGNUM, в апреле Ташкент посетил верховный комиссар ОБСЕ по делам национальных меньшинств Ламберто Заньера. Он высоко оценил меры по обеспечению межрелигиозного и межнационального согласия в Узбекистане.

Читайте ранее в этом сюжете: ОБСЕ высоко оценила межнациональный диалог в Узбекистане

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Внешняя политика Узбекистана
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