ОБСЕ оценит реформы в выборном законодательстве Узбекистана

Ташкент, , 17:11 — REGNUM Руководство Центральной избирательной комиссии Узбекистана обсудило совершенствование избирательного законодательства с делегацией Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ, сообщает 13 сентября издание «Народное слово».

В Узбекистан также прибыли представители Венецианской комиссии во главе с заместителем главы департамента по выборам БДИПЧ ОБСЕ Р. Лаппиным. Узбекистанская сторона рассказала о работе над проектом избирательного кодекса. По результатам визита представители ОБСЕ подготовят экспертное заключение об изменениях в избирательном законодательстве республики.

Как сообщало ИА REGNUM, в апреле Ташкент посетил верховный комиссар ОБСЕ по делам национальных меньшинств Ламберто Заньера. Он высоко оценил меры по обеспечению межрелигиозного и межнационального согласия в Узбекистане.

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