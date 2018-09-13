В энергосистему Тверской области вложат 5 млрд рублей — Руденя

Тверь, , 16:58 — REGNUM Пять миллиардов рублей планируется вложить в повышение надежности энергоснабжения потребителей Тверской области — в рамках масштабной программы модернизации электросетевого хозяйства. Об этом заявил 13 сентября на заседании правительственной комиссии по обеспечению безопасности электроснабжения с руководством штабов ЦФО по подготовке к осенне-зимнему периоду 2018−2019 годов губернатор Тверской области Игорь Руденя, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе облправительства.

«При поддержке министерства энергетики Российской Федерации совместно с компаниями «Россети» и МРСК-Центра нами была разработана масштабная программа по развитию электроснабжения потребителей региона. Программа предусматривает мероприятия по строительству, реконструкции и развитию электросетевого хозяйства, а также внедрению ресурсосберегающих технологий», — сказал Игорь Руденя.

Напомним, соглашение о сотрудничестве по развитию электросетевого комплекса Верхневолжья между правительством Тверской области и компанией «Российские сети» было подписано в декабре 2017 года. Документом предусматривается взаимодействие по реализации инвестиционной программы, направленной на повышение надёжности электросетевого комплекса Тверской области.

Главное внимание при реализации программы планируют уделять повышению стабильности энергоснабжения муниципальных образований, особенно в юго-западных районах Верхневолжья, где чаще всего происходят отключения электроэнергии. В рамках программы будут установлены новые опоры, заменены провода, трансформаторные станции, проведена «закольцовка» линий электроснабжения.

Как сообщало ИА REGNUM, сегодня, 13 сентября, в Твери проходит совместное заседание правительственной комиссии по обеспечению безопасности электроснабжения с руководством штабов ЦФО по подготовке к осенне-зимнему периоду 2018−2019 годов. Участие принимают губернатор Тверской области Игорь Руденя, заместитель министра энергетики РФ Андрей Черезов, представители крупнейших энергокомпаний России, всех регионов Центрального федерального округа. 22 сентября в Тверской области стартуют масштабные учения энергетиков: в них примут участие более пяти тысяч специалистов со всей страны, будет привлечено порядка 800 единиц техники. В течение трех месяцев в регионе расчистят более 6,5 тыс. гектаров просек и реконструируют около 530 км воздушных линий. Это позволит значительно снизить количество аварий на сетях, минимизировать риски перебоев в электроснабжении на территории региона.

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