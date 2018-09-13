«США отрабатывают в Сирии новый механизм мирового господства» — Захарова

Москва, , 16:24 — REGNUM Вашингтон ведёт активную работу по окончательному подрыву мирового порядка, основанного на международном праве и деятельности ООН. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 13 сентября заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге.

«Мы видим в происходящем вокруг Сирии попытку отработки американцами нового механизма обеспечения собственного мирового господства. Суть в создании некой ударной коалиции ведущих западных держав с целью демонстрации силы и настроенности обеспечить военное решение проблем, возникающих в той или иной части мира», — заявила Захарова.

Такая линия подрывает существующий мировой порядок, который до последнего времени опирался на Устав ООН, считает она.

«Его агрессивный характер очевиден и, по нашему глубокому убеждению, этот подход, способный поставить мир на край пропасти, представляет собой опасный вызов не только для Сирии», — подчеркнула Захарова, добавив, что противостоять такому подходу нужно «самым решительным образом, объединив усилия всех здравомыслящих членов международного сообщества».

США пытаются искусственно продлить вооружённое противостояние в Сирии через спасение от окончательного разгрома связанных с Аль-Каидой (организация, деятельность которой запрещена в РФ) террористов, пытается подогнать ситуацию под собственные геополитические установки, чтобы затем объявить себя победителями «затянувшейся сирийской эпопеи».