СМИ: «Грузинская мечта» теряет рейтинг

Тбилиси, , 11:48 — REGNUM Правящая партия «Грузинская мечта» теряет рейтинг гораздо быстрее, чем это ожидалось, заявил грузинский политолог Вахтанг Дзабирадзе в интервью грузинскому изданию «Резонанси» под аналогичным названием.

«Очень быстро теряет «Грузинская мечта» рейтинг, и гораздо быстрее, чем ожидалось. В кризисе, в который постепенно входит страна, шансы у них (нынешней власти) еще остались, но темпы усиления кризиса оказались намного быстрее, чем я ожидал», — подчеркнул Дзабирадзе.

Решение правящей партии поддержать на предстоящих 28 октября президентских выборах кандидатуру Саломе Зурабишвили для политолога неожиданным не было, так как, по его словам, само решение Саломе Зурабишвили баллотироваться в президенты указывало на переговоры между нею и правящей партией. Вахтанг Дзабирадзе не считает Зурабишвили независимым кандидатом.

«Разговоры о том, что Саломе Зурабишвили — независимый кандидат, когда она полностью зависит от финансовых ресурсов «Грузинской мечты», излишни. Говорить, что у «Грузинской мечты» нет своего кандидата, — это все равно что пускать пыль в глаза общества. Как видно, они до конца думали, что сохранят нейтралитет и не включатся в эту борьбу. Но «Грузинская мечта» решила не рисковать и приняла такое решение. Рейтинг Саломе Зурабишвили такой же, как у «Грузинской мечты». Как независимый кандидат она никаких шансов на победу, тем более во втором туре, не имела. А сейчас у нее этот шанс появился», — отметил политолог.

По его мнению, победа Зурабишвили в первом же туре зависит от того, придут ли избиратели на избирательные участки и сумеют ли хотя бы раз отказаться голосовать за кандидата от нынешней или прежней власти.

«Если такой шанс появится, то появится и надежда, что если не завтра, то послезавтра мы будем жить в нормальной стране. В противном случае опять будем крутиться по тому же кругу, по которому вращаемся до сих пор», — заявил Дзабирадзе.

Напомним, что выборы президента Грузии назначены на 28 октября. Правящая партия несколько дней назад официально объявила, что на этих выборах поддержит кандидатуру Саломе Зурабишвили.