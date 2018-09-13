Без «хозяев» и «рабов»: язык программирования Python изменят

Амстердам, , 11:46 — REGNUM Разработчики уберут слова «хозяин» и «раб» из языка программирования Python. Речь идёт о служебных словах master и slave, при помощи которых задаётся связь между двумя неравными элементами, где один из них занимает более высокое положение, чем другой. Информация о том, что стоит избегать употребления таких слов, уже появилась на сайте Python.

В новой версии языка 3.8, выход которой запланирован на 20 октября 2019 года, такие термины как master и slave хотят заменить. В зависимости от контекста вместо слова master могут использовать parent, main и server («родитель»,"главный» и «сервер»), а вместо слова slave могут применять child и worker («ребёнок» и «работник»). Такое решение принято по соображениям политкорректности.

На форуме для программистов Python мнения пользователей разделились. Одни уверены, что внести существенные изменения в терминологию давно пора. Вторые полагают, что в некоторых случаях терминология уже и так изменена и в целом для работы привычнее использовать старые слова.

Отметим, что разработчики языка программирования Python стали не первыми в своём желании изменить названия некоторых элементов, которые имеют отношение к социальному неравенству. Так, сетевое хранилище данных Redis, а также система управления содержимым Drupal и документо-ориентированная система управления базами данных CouchDB ранее перестали использовать в работе слова master и slave. А в Django, свободном фреймворке для веб-приложений на языке Python, аналогичные изменения внесли ещё в 2014 году, когда master заменили на leader («лидер»), а slave — на follower («последователь»).

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