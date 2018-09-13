Провокации «Белых касок»: какой урок должна извлечь Россия

Идлиб, Сирия, , 11:39 — REGNUM Провокации «Белых касок» связаны со ставкой США на террористов, а важный для России урок сирийских событий состоит в том, что стране нужно восстановить военное присутствие во всех ключевых точках планеты, отметил в четверг, 13 сентября, обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин, комментируя информацию о подготовке «Белыми касками» настоящей химической атаки вслед за инсценированной.

Ранее в Российском Центре примирения враждующих сторон в Сирии сообщили, что несколько ближневосточных и один американский телеканал завершили съемку постановочных сцен «химической атаки» сирийских правительственных войск, и, кроме того, есть вероятность применения реального химического оружия в рамках данной провокации.

СМИ сообщают, что так называемые «Белые каски» подготовили в Сирии провокацию с применением боевых отравляющих веществ, а несколько ближневосточных телеканалов и один американский канал уже отсняли в Идлибе постановочные сцены «химической атаки войск Асада».

Оценка этих сообщений в собственно сирийском контексте очевидна. Американцы упустили политическую не то что инициативу, но даже просто нить участия в процессе сирийского урегулирования, а ставка на террористов уже давно является их инструментом в попытках переформатировать Ближний Восток.

У американцев это получается плохо: и в Ираке, и в Сирии, и в отношениях с Турцией. Да и не только там. Признавать ошибки и исправляться, однако, не в их практике. Они будут их усугублять. Их методы будут становиться всё более преступными.

Мне между тем думается, что из этого эпизода, да и в целом из происходящего в Сирии и вокруг неё правильно будет сделать еще один, более важный на перспективу вывод.

Мы владеем информацией о провокациях «Белых касок», о многих других важных для нашей ближневосточной политики вещах только благодаря нашему военному и разведывательному присутствию в Сирии. Если бы не было этого присутствия, мы не только не смогли бы сохранить сирийскую государственность, не только не нанесли бы существенный урон известным террористическим структурам, не менее опасным для России, чем для Сирии, но были бы слепы в более широком военно-политическом контексте.

После разрушения СССР «новая демократическая Россия» почти полностью «избавилась» от военного присутствия за рубежами бывшего Союза. Да и на постсоветском пространстве оно было сокращено. Соответственно сократились наши возможности не только ведения разведки, но и прямого упреждения вредоносных для нашей страны действий.

Противостояние на международной арене набирает обороты. Увещеваниями и призывами «жить дружно» его не остановить. Для того чтобы сохраниться самим и защитить наших друзей, нам нужно военное и разведывательное присутствие во всех ключевых точках земного шара. Деньги на это жалеть нельзя. Потом, как мы знаем из опыта 1990-х, выйдет дороже.