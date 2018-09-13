Europe1: почему будущий император Японии был удостоен встречи с Макроном?

Париж, , 09:58 — REGNUM Почему президент Франции Эммануэль Макрон удостоил такой почести будущего императора Японии, задается вопросом Europe1.

По случаю 160 лет дипломатических отношений между Францией и Японией будущий император, Нарухито, уже неделю находится во Франции. После посещения Лиона и Бургундии наследник престола встретился 12 сентября с главой Франции Эммануэлем Макроном в Версальском дворце.

Последний, кого Эммануэль Макрон принял в Версальском дворце, был президент Российской Федерации Владимир Путин. Почему этой почести был удостоен Нарухито, человек, не имеющий сильной политической роли?

Как отмечает издание, Нарухито — император с символической, но не политически важной ролью. В 58 лет он станет 126-м императором Японии после отречения Акихито 30 апреля 2019 года по состоянию здоровья.

У императора Японии нет политической власти, хотя он официально является главой государства. Тем не менее император пользуется определенным влиянием. Он является популярной личностью, о чем свидетельствует толпа из более чем 30 тыс. японцев перед императорским дворцом в декабре 2016 года, чтобы отпраздновать день рождения Акихито.

У Франции и Японии близкие и древние культурные связи. Франция намеревается полагаться на них, чтобы укрепить двусторонние отношения с Японией.

Интерес Франции к Японии не ограничивается культурой. Коммерческое измерение между Империей восходящего солнца и Францией только выросло, особенно начиная с 2013 года, когда бывший президент Франции Франсуа Олланд стремился «диверсифицировать своих партнеров в Азии».

Кроме того, Япония, третья по величине экономика в мире, теперь является вторым по величине торговым партнером Франции в Азии после Китая и ведущим азиатским инвестором во Франции. Это означает, что с точки зрения рабочих мест на французской земле Токио является привилегированным партнером.

В стратегическом плане Франция и Япония имеют общие интересы. Протяженность французского морского пространства делает Францию соседом Японии, особенно ее присутствие в Индийском и Тихом океане. Поэтому вопрос о свободе судоходства является общей проблемой.

Эксперты отмечают, что встреча Эммануэля Макрона с будущим императором нацелена на то, чтобы поставить Японию в центр внимания и вновь засвидетельствовать желание Франции укрепить двусторонние связи.

Напомним, Франсуа Миттеран был первым президентом Франции, который совершил государственный визит в Японию в 1982 году. В 1998 году президент Жак Ширак запустил Год Франции в Японии.

Читайте ранее в этом сюжете: Эммануэль Макрон встретился с принцем Нарухито