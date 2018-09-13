Четверг, 13 Сентября 2018 года
10:13:42 МСК

ООН: за первую половину 2018 года в Сирии появился 1 млн беженцев

Политика

Данный показатель беспрецедентно высок

ООН: за первую половину 2018 года в Сирии появился 1 млн беженцев
Александр Горбаруков © ИА REGNUM
Welcome

Дамаск, 13 сентября 2018, 08:51 — REGNUM  Представители Организации Объединенных Наций (ООН) выразили обеспокоенность относительно беспрецедентно высокого числа беженцев, перемещенных в Сирии за последнее время, сообщает 13 сентября Al Jazeera.

В 24-страничном докладе, опубликованном ООН, утверждается, что за первое полугодие 2018 года свои дома вынуждены были покинуть около 1 млн сирийцев, данный показатель самый высокий с момента начала конфликта.

Напомним, гражданская война в Сирии продолжается с 2011 года, когда акции протеста переросли в военное сопротивление правительству. В конфликт сразу же вмешались террористические группировки, сломить сопротивление которых удалось лишь благодаря помощи со стороны ВКС России и военных Ирана. Тем не менее конфликт по-прежнему не исчерпан.

Читайте ранее в этом сюжете: Сирийский Идлиб остается в положении осажденной крепости

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Война в Сирии
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить