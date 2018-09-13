ООН: за первую половину 2018 года в Сирии появился 1 млн беженцев

Дамаск, , 08:51 — REGNUM Представители Организации Объединенных Наций (ООН) выразили обеспокоенность относительно беспрецедентно высокого числа беженцев, перемещенных в Сирии за последнее время, сообщает 13 сентября Al Jazeera.

В 24-страничном докладе, опубликованном ООН, утверждается, что за первое полугодие 2018 года свои дома вынуждены были покинуть около 1 млн сирийцев, данный показатель самый высокий с момента начала конфликта.

Напомним, гражданская война в Сирии продолжается с 2011 года, когда акции протеста переросли в военное сопротивление правительству. В конфликт сразу же вмешались террористические группировки, сломить сопротивление которых удалось лишь благодаря помощи со стороны ВКС России и военных Ирана. Тем не менее конфликт по-прежнему не исчерпан.

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