Последствия Хемница: глава секретной службы ФРГ Маасен уволен не будет

Берлин, , 07:54 — REGNUM Заявления главы ведомства по охране конституции ФРГ Ханса-Георга Маасена об отсутствии травли мигрантов в Хемнице останутся без последствий, передает телеканал N-TV.

Причины для личных последствий для Маасена нет, заявил министр внутренних дел Германии Хорст Зеехофер после заседания комитета по внутренней политике 12 сентября. Уволен он не будет. Перед этим Ханс-Георг Маасен выступил перед членами бундестага и объяснил свою позицию по событиям в Хемнице.

Как сообщало ИА REGNUM, глава секретной службы Маасен разошелся в оценке протестов в Хемнице с правительством и канцлером и заявил, что сообщения о правых погромах и травле иностранцев были дезинформацией, а приводимые в качестве доказательства видеозаписи не позволяют судить о ситуации.

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