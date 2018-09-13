Таджикистан предлагает России проводить форумы предпринимателей

Душанбе, , 05:45 — REGNUM Торгово-промышленная палата (ТПП) Таджикистана рассчитывает на расширение таджикско-российских торгово-экономических связей. 11 сентября председатель палаты Шариф Саид обратился к послу России Игорю Лякину-Фролову с предложением проводить в Таджикистане различные выставки российской продукции и форумы предпринимателей двух стран. Об этом сегодня, 12 сентября, сообщает пресс-центр ТПП Таджикистана.

В частности, российской стороне предложено провести Национальную выставку России в Таджикистане, а также региональные выставки в различных городах Таджикистана с проведением бизнес-форумов и встреч деловых кругов на их полях. При этом глава таджикистанской ТПП отметил, что количество компаний из Таджикистана, участвующих в различных международных выставках, которые проводятся в городах России, с каждым годом растет.

Как передает ТПП Таджикистана, Игорь Лякин-Фролов подчеркнул, что Россия на сегодня является главным торговым партнером Таджикистана и занимает лидирующие позиции по объемам инвестиций. При этом дипломат назвал перспективным направлением развития сотрудничества в сельскохозяйственной сфере, а именно увеличение объёмов поставок таджикистанской сельхозпродукции в российские регионы и поставку дорожно-строительной, сельскохозяйственной и другой техники в регионы Таджикистана.

«Заинтересованность в расширении таджикистанского плодоовощного импорта в Россию имеется у обеих сторон. В связи с чем мы направили во все российские регионы обращения по сотрудничеству в сельском хозяйстве и на сегодня получаем письма заинтересованности из многих российских регионов и доводим до сведения бизнес-сообщества», — сказал на встрече Шариф Саид.