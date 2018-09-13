Президент Уганды учредил комитет по борьбе с коррупцией

Кампала, , 00:23 — REGNUM Президент Уганды Йовери Мусевени объявил о создании комитета по борьбе с коррупцией, который возглавят Джеймс Твехейо, Марта Асиимве и Систер Акирор. Президент попросил глав комитета опубликовать свои контактные данные, чтобы граждане могли сообщать о случаях дачи взяток. По словам президента, это значительно упростит работу органа, а также поможет быстрее избавиться от коррупции в стране. Мусевени отметил, что решение по созданию еще одного учреждения было принято, поскольку один орган не может справиться с такой задачей. По мнению президента, вследствие этого страна никак не может покончить с коррупционными процессами.

По информации танзанийского новостного издания Habari Leo, глава, выступая в парламенте Уганды, подчеркнул, что основной задачей органа по борьбе с коррупцией при Генеральном правительственном инспекторате является предотвращение коррупции, однако проблема так и остается нерешенной. Мусевени назвал коррупцию врагом общества, с которым нужно бороться, особенно среди руководителей различных уровней, у которых, по словам президента, есть странная привычка брать взятки за все, будто это обязательная часть их работы