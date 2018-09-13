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Саудовская Аравия выступила за создание государства Палестина

Политика

Министр иностранных дел Саудовской Аравии во время открытия очередной сессии Лиги арабских государств в Каире заявил, что создание государства Палестина является приоритетным направлением внешней политики страны

Саудовская Аравия выступила за создание государства Палестина
Rawan.nassrallah
Палестинский флаг над Рамаллой

Каир, 13 сентября 2018, 00:40 — REGNUM  Министр иностранных дел Королевства Саудовской Аравии (КСА) Адель Аль-Джубейр на открытии очередной сессии ЛАГ (Лиги арабских государств) 11 сентября выступил с заявлением о том, что решение палестинской проблемы является приоритетом внешней политики страны.

Как сообщает арабоязычный новостной канал «Аль-Арабийа», базирующийся в ОАЭ, чиновник подтвердил намерение Эр-Рияда бороться за законные права палестинского народа в рамках «арабской мирной инициативы» (официальной инициативы арабских стран, принятой ЛАГ в Бейруте в 2002 году) и на основании международных документов, регламентирующих образование государства Палестина в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Аль-Джубейр также добавил, что КСА не даст согласие ни на одно действие, которое может исказить историю Иерусалима и стать причиной изменения исторического статуса города.

Источник сообщает, что 29-ый саммит ЛАГ был назван королем Салманом «Иерусалимским саммитом» с целью выразить солидарность с палестинским народом.

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Зарубежная хроника
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