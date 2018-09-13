Бангладеш призвал Мьянму к решительным действиями в вопросе Рохинджа

Дакка, , 01:08 — REGNUM Государственный министр иностранных дел Бангладеш доктор Шахрияр Алам во время презентации доклада правительства, касающегося развития ситуации вокруг народа Рохинджа, заявил, что для разрешения кризиса требуется демонстрация политической воли и ощутимые действия со стороны Мьянмы.

По сообщению новостного агентства Бангладеш «БД Ньюс 24», государственный министр Шахрияр Алам также призвал международные гуманитарные организации продолжать добиваться получения доступа в штат Ракхайн (Ситуэ), что является необходимым условием для обеспечения основных жизненных потребностей представителей народа Рохинджа.

Согласно отчету, Бангладеш предоставил необходимое медицинское обеспечение 34 338 беременным женщинам рохинджа, благодаря чему на свет уже появилось 3 554 новорожденных. Кроме того, правительство Бангладеш спонсировало установку 8 170 трубчатых колодцев, 50 508 туалетов и 11 190 ванных комнат. В рамках оказания гуманитарной помощи более 1 200 сотрудников были дополнительно откомандированы на 11 оперативных пунктов. Для увеличения эффективности обеспечения безопасности в ночное время было установлено 50 точек ночного освещения, 10 галогенных фонарей и 1 040 солнечных батарей.