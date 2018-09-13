В Пакистане нашли 54 враждебные иностранные организации

Исламабад, , 01:30 — REGNUM Шахрияр Африди, министр внутренних дел Пакистана объявил, что не менее 54 иностранных организаций действуют на территории Пакистана. Их целью является дестабилизация ситуации в стране. По сообщению пакистанского телеканала Dunya News, Африди, общаясь с журналистами 11 сентября, заявил, что министерство внутренних дел не позволит иностранным агентам добиться своей цели, а пропагандистские сообщения, направленные против государственных организаций, будут удаляться.

Министр внутренних дел отметил, что особенное беспокойство вызывает ситуация в провинции Белуджистан, где особенно много различных сект и религиозных течений. По словам Шахрияра Африди, он вместе с начальником штаба сухопутных войск Пакистана генералом Камаром Джаведом Баджвой проведет встречи с видными улемами (религиозными лидерами) всех сект Белуджистана, а также вместе с ними посетят различные университеты и образовательные учреждения провинции.