Четверг, 13 Сентября 2018 года
03:22:09 МСК

В Пакистане нашли 54 враждебные иностранные организации

Политика

Министр внутренних дел Пакистана Шахрияр Африди объявил, что на территории Пакистана действуют, по меньшей мере, 54 иностранные организации, целью которых является дестабилизация ситуации в стране

Исламабад, 13 сентября 2018, 01:30 — REGNUM  Шахрияр Африди, министр внутренних дел Пакистана объявил, что не менее 54 иностранных организаций действуют на территории Пакистана. Их целью является дестабилизация ситуации в стране. По сообщению пакистанского телеканала Dunya News, Африди, общаясь с журналистами 11 сентября, заявил, что министерство внутренних дел не позволит иностранным агентам добиться своей цели, а пропагандистские сообщения, направленные против государственных организаций, будут удаляться.

Министр внутренних дел отметил, что особенное беспокойство вызывает ситуация в провинции Белуджистан, где особенно много различных сект и религиозных течений. По словам Шахрияра Африди, он вместе с начальником штаба сухопутных войск Пакистана генералом Камаром Джаведом Баджвой проведет встречи с видными улемами (религиозными лидерами) всех сект Белуджистана, а также вместе с ними посетят различные университеты и образовательные учреждения провинции.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Зарубежная хроника
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить