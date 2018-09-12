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МИД РФ: Доклад МАГАТЭ показывает всю ложность претензий США к Ирану

Политика

Генеральный директор МАГАТЭ официально подтвердил выполнение Тегераном всех обязательств по ядерной сделке

Москва, 12 сентября 2018, 22:15 — REGNUM  Сведения по Ирану, представленные в докладе генерального директора МАГАТЭ, подтверждают полное выполнение Тегераном обязательств по ядерной сделке и свидетельствуют о ложности претензий США к Ирану, заявил 12 сентября постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

По словам Михаила Ульянова, придуманные США претензии к Ирану подвергают риску одно из самых значительных достижений международной дипломатии. Действия Вашингтона нацелены на сведение с Ираном счетов «по вопросам, которые не имеют никакого отношения ни к СВПД, ни к распространенческим угрозам».

Кроме того, Михаил Ульянов подчеркнул, что ситуация с иранской ядерной сделкой показывает «пренебрежительное отношение США к системе проверок МАГАТЭ и режиму ядерного нераспространения в целом».

Как сообщало ИА REGNUM, российский МИД неоднократно подчеркивал, что Россия сотрудничает с Ираном в сфере ядерной энергетики под контролем инспекторов МАГАТЭ.

Читайте ранее в этом сюжете: МАГАТЭ: Иран продолжает выполнять условия ядерной сделки

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Ядерная программа Ирана
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