МИД РФ: Доклад МАГАТЭ показывает всю ложность претензий США к Ирану

Москва, , 22:15 — REGNUM Сведения по Ирану, представленные в докладе генерального директора МАГАТЭ, подтверждают полное выполнение Тегераном обязательств по ядерной сделке и свидетельствуют о ложности претензий США к Ирану, заявил 12 сентября постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

По словам Михаила Ульянова, придуманные США претензии к Ирану подвергают риску одно из самых значительных достижений международной дипломатии. Действия Вашингтона нацелены на сведение с Ираном счетов «по вопросам, которые не имеют никакого отношения ни к СВПД, ни к распространенческим угрозам».

Кроме того, Михаил Ульянов подчеркнул, что ситуация с иранской ядерной сделкой показывает «пренебрежительное отношение США к системе проверок МАГАТЭ и режиму ядерного нераспространения в целом».

Как сообщало ИА REGNUM, российский МИД неоднократно подчеркивал, что Россия сотрудничает с Ираном в сфере ядерной энергетики под контролем инспекторов МАГАТЭ.

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