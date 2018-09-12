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Депутаты Казахстана одобрили точку стыка границ с Узбекистаном и Туркменией

Политика

Точка стыка находится в районе плато Устюг

Астана, 12 сентября 2018, 21:07 — REGNUM  Депутаты Мажилиса Парламента Казахстана одобрили законопроект, направленный на установление точки стыка государственных границ Узбекистана, Туркмении и Казахстана, сообщает 12 сентября издание Zakon.kz.

Точка стыка находится в районе плато Устюг. Ратификация договора будет означать окончание процесса делимитации государственной границы Казахстана с Узбекистаном и Туркменией.

Напомним, договор между Казахстаном, Туркменией и Узбекистаном о районе точке стыка государственных границ трех государств был подписан 10 ноября 2017 года в Самарканде.

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