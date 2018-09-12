«Им ещё на ночные смены ехать»: в Петербурге появились «Вагоны правды»

Санкт-Петербург, , 20:08 — REGNUM В петербургском метрополитене появились «Вагоны правды». Такое название получила акция против повышения пенсионного возраста. Фотографии «обновлённых» вагонов распространились по соцсетям и вызвали бурные обсуждения.

На плакатах, которые появились в вагонах метро, запечатлены пожилые люди, работающие в сфере питания. Однако больше всего внимание пользователей привлёк плакат, где написано, что необходимо уступать места пожилым людям, потому что «им ещё на ночные смены ехать».

Сегодня, 12 сентября, Российское социалистическое движение в своей группе «Вконтакте» опубликовало запись с пояснением. Акцию в метро провели активисты РСД и движения «Ревальтернатива», которые входят в штаб «Петербург против повышения пенсионного возраста».

«Протест против пенсионной реформы уходит в подполье, точнее, в подземку. В вагонах петербургского метро появились плакаты, критикующие повышение пенсионного возраста», — отмечается в сообществе РСД.

Подобным образом активисты хотят добиться от Смольного разрешения на проведение митинга на площади Ленина 16 сентября. Дело в том, что ранее «Водоканал» продлил ремонт трубы рядом с Финляндским вокзалом до 30 сентября 2018 года. Теперь часть площади Ленина, где до этого согласовали акции против пенсионной реформы, будет закрыта.

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