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«Им ещё на ночные смены ехать»: в Петербурге появились «Вагоны правды»

Политика

Пользователи признают, что плакаты — на злободневную тему

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«Им ещё на ночные смены ехать»: в Петербурге появились «Вагоны правды»
Иллюстрация: Фото со страницы «Вконтакте» vk.com/rsm
Бабушка печёт блины по-новому

Санкт-Петербург, 12 сентября 2018, 20:08 — REGNUM  В петербургском метрополитене появились «Вагоны правды». Такое название получила акция против повышения пенсионного возраста. Фотографии «обновлённых» вагонов распространились по соцсетям и вызвали бурные обсуждения.

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В «Вагонах правды»
Иллюстрация: Фото со страницы «Вконтакте» vk.com/rsm
В «Вагонах правды»

На плакатах, которые появились в вагонах метро, запечатлены пожилые люди, работающие в сфере питания. Однако больше всего внимание пользователей привлёк плакат, где написано, что необходимо уступать места пожилым людям, потому что «им ещё на ночные смены ехать».

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Работа в 60 лет?
Иллюстрация: Фото со страницы «Вконтакте» vk.com/rsm
Работа в 60 лет?
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В «Вагонах правды»
Иллюстрация: Фото со страницы «Вконтакте» vk.com/rsm
В «Вагонах правды»

Сегодня, 12 сентября, Российское социалистическое движение в своей группе «Вконтакте» опубликовало запись с пояснением. Акцию в метро провели активисты РСД и движения «Ревальтернатива», которые входят в штаб «Петербург против повышения пенсионного возраста».

«Протест против пенсионной реформы уходит в подполье, точнее, в подземку. В вагонах петербургского метро появились плакаты, критикующие повышение пенсионного возраста», — отмечается в сообществе РСД.

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В «Вагонах правды»
Иллюстрация: Фото со страницы «Вконтакте» vk.com/rsm
В «Вагонах правды»

Подобным образом активисты хотят добиться от Смольного разрешения на проведение митинга на площади Ленина 16 сентября. Дело в том, что ранее «Водоканал» продлил ремонт трубы рядом с Финляндским вокзалом до 30 сентября 2018 года. Теперь часть площади Ленина, где до этого согласовали акции против пенсионной реформы, будет закрыта.

Читайте ранее в этом сюжете: «Что дал глобально этот митинг?»: соцсети о протестах Навального

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Пенсионная реформа
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