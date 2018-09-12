В Италии призвали Орбана выйти из Народной партии и присоединиться к «Лиге»

Рим, , 18:19 — REGNUM Резолюция Европарламента, осуждающая действия правительства Венгрии, несправедлива, написала на своей странице в Facebook в среду, 12 сентября, европарламентарий от итальянской правящей партии «Лига» Мара Бизотто.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан стал жертвой политики лоббистов и ратующих за нелегальную миграцию левых партий, которые нанесли ему удар исподтишка, полагает Бизотто.

Орбану стоит покинуть ряды Народной партии Европы, поскольку его предали его собственные однопартийцы, и присоединиться к формирующемуся сейчас движению сторонников национальных суверенитетов, в состав которого войдет и «Лига», отметила депутат.

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Бизотто также отметила, что вслед за Венгрией аналогичные несправедливые решения могут быть приняты также против Польши и Италии.

Ближайшие выборы в Европарламент пройдут в мае 2019 года. Народная партия, в состав которой входит и партия Орбана, занимает сейчас половину мест в Еврокомиссии (14 из 28), ее представителями являются более четверти глав государств ЕС (8 из 28) и более четверти депутатов Европарламента (217 из 766).

По данным социологических опросов, в следующем составе Европарламента (а значит, и Еврокомиссии) действующие власти получат значительно меньше мест, чем сейчас, сторонники национальных суверенитетов — значительно больше.