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Китай планирует развивать в Узбекистане рыболовство

Политика

12 сентября в хокимияте (администрации) Ташкента состоялась встреча с представителями делегации Китая

Китай планирует развивать в Узбекистане рыболовство
Цитата из х/ф «Холодное лето пятьдесят третьего...». Реж. Александр Прошкин. 1987. СССР
Улов рыбака

Ташкент, 12 сентября 2018, 17:12 — REGNUM  Китай планирует реализовать в Узбекистане несколько проектов в области сельского хозяйства, в том числе в сфере рыболовства, выращивания орехов и сухофруктов, сообщает 12 сентября издание «Новости Узбекистана».

12 сентября в хокимияте (администрации) Ташкента состоялась встреча с представителями делегации Китая, которую возглавил генеральный секретарь Шанхайской политико-юридической комиссии Чэн Ин. Участники встречи отметили, что товарооборот между странами может возрасти до $20 млрд.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 сентября в Ташкенте состоялся международный симпозиум на тему «Один пояс, один путь: диалог между мозговыми институтами и СМИ Китая и Узбекистана».

Читайте ранее в этом сюжете: В Ташкенте сблизились «мозговые центры» Узбекистана и Китая

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Китай в Туркестане
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