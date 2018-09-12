Китай планирует развивать в Узбекистане рыболовство

Ташкент, , 17:12 — REGNUM Китай планирует реализовать в Узбекистане несколько проектов в области сельского хозяйства, в том числе в сфере рыболовства, выращивания орехов и сухофруктов, сообщает 12 сентября издание «Новости Узбекистана».

12 сентября в хокимияте (администрации) Ташкента состоялась встреча с представителями делегации Китая, которую возглавил генеральный секретарь Шанхайской политико-юридической комиссии Чэн Ин. Участники встречи отметили, что товарооборот между странами может возрасти до $20 млрд.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 сентября в Ташкенте состоялся международный симпозиум на тему «Один пояс, один путь: диалог между мозговыми институтами и СМИ Китая и Узбекистана».

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