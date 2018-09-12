В 2018 году товарооборот между Узбекистаном и Белоруссией вырос в три раза

Ташкент, , 16:39 — REGNUM По итогам первых семи месяцев 2018 года товарооборот между Узбекистаном и Белоруссией вырос в три раза, сообщает 12 сентября издание «Народное слово».

12 сентября в рамках визита президента Белоруссии Александра Лукашенко в Узбекистан состоялся бизнес-форум, в котором приняли участие 300 предпринимателей двух стран.

Как сообщало ИА REGNUM, Лукашенко с 12 по 13 сентября находится с официальным визитом в Узбекистане. В рамках визита запланированы переговоры на высшем уровне. Главы государств планируют подписать ряд двусторонних документов.

Читайте ранее в этом сюжете: Лукашенко прибудет в Узбекистан 12 сентября